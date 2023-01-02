警方迅速到場壓制搶銀行的歹徒。（大同警分局提供）

農曆春節將至，北市大同警分局去年12月27日下午4時，在合作金庫大同分行，與立保保全運鈔車共同辦理金融機構防搶暨攔截圍捕實警演練。

整起演練由2名背著外送箱的歹徒進入銀行開始，當保全詢問是否要外送時，歹徒從外送箱拿出兩把長槍，大喊「搶劫！把錢交出來」，狹持警衛並要求行員將鈔票放入袋中，行員為了拖延時間，配合歹徒指示，並伺機按下警鈴。

員警立刻到場並以優勢警力，壓制其中1名歹徒，並根據行員指稱歹徒的特徵、交通工具、車牌號碼等，立刻通報周邊萬華分局、三重分局實施攔截圍捕，順利逮捕犯嫌。警方表示，為了提升金融機構防衛意識，以及強化線上警網快速應變，透過一年一次的演練，有效嚇阻犯罪者意圖。

警方宣導，民眾在春節期間如有提領大量現金需求，都可向當地警察機關申請「護鈔」，如遇到搶奪，當下應保持冷靜，先確保自身安全，記下歹徒特徵、衣著、車號、車色及逃逸路線，並撥打110，以利警方能以最快的方式追緝犯嫌。