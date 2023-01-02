近期北美地區遭到暴風雪侵襲，各地災情頻傳，沒想到在漫威系列電影中飾演「鷹眼」的傑瑞米雷納（Jeremy Renner）今（2）日也傳出因剷雪發生事故意外，傷勢還相當嚴重一度危急，但所幸就醫後目前狀況穩定。

根據美國媒體報導，傑瑞米雷納在美國內華達州滑雪勝地「Mt. Rose Ski Tahoe」郊區有房子，據悉跨年前夕連夜大雪，導致周圍三萬多戶人家中都停電，而傑瑞米雷納在一早使用剷雪機時發生意外，不過經當地空中運輸到醫院救治後，目前情況穩定，他的發言人也表示，事故發生之後傑家人都陪伴著他，也得到很好的照顧。

事實上，傑瑞米雷納2008年因主演《危機倒數》獲得了奧斯卡金像獎最佳男主角的提名，讓他就此一炮而紅，之後接演漫威「鷹眼」一角，陸續演出《雷神索爾》、《復仇者聯盟》、《美國隊長3：英雄內戰》以及《復仇者聯盟：終局之戰》等漫威系列電影，2021年更演出獨立影集。

然而，傑瑞米雷納在前（2021）年時曾表示，由於該區常發生森林火災，因此希望附近可以成立消防站，也捐贈消防車給當地的消防「我和當地的消防部門一起努力，他們非常棒，不只教導我、幫助我，我需要多花幾個小時和他們一起學習」。