年終大掃除時刻，民眾忙著丟棄舊衣、家具，卻疏於檢查，台南市麻豆清潔隊1周內2次接獲不同民眾求助把錢當垃圾丟了，緊急趕赴垃圾場，尋回各遭丟棄的4萬、3萬現金，台南市環保局表示，如果再晚一步，恐怕已送往焚化廠燒成灰燼了。

「先不要燒，我把鈔票當垃圾丟了！」農曆春節腳步近，民眾開始清除家中舊衣與家具，台南市各回收場近日堆積量大增，垃圾場頻頻遇上粗心民眾慌張找尋價值物品。

台南市麻豆清潔隊上月26日才有埤頭里的李姓男子告知丟掉的舊衣服內藏有4萬元現金，元旦又有大埕里的林姓婦人求助稱將3萬元貨款放在舊衣內丟棄。2人皆幸運找回丟失的整疊現金。

麻豆清潔隊表示，李男丟棄的是過世長輩的生前衣物，丟完後才想起衣服內應該還有現金，當晚趕緊向里長求助，並通知清潔隊暫時擱置該輛垃圾車上的物品，隔日再到垃圾場在成堆的垃圾中翻找，順利找回4萬現金。

李男垃圾場找錢過不到1周，麻豆清潔隊元旦上午又接到林姓婦人求助，稱跨年夜將3萬元貨款放在衣服內，整理垃圾時順手將該件破衣服丟棄，過了一晚才想起，抱著一線希望趕到垃圾場找錢。

雖逢元旦假日，清潔隊仍派出挖土機協助，在垃圾堆中將林婦的衣服挖出，順利尋獲遺失的現金，讓她感激不已，頻頻稱謝。

年終時節頻有民眾將貴重財物當垃圾丟棄，台南市環保局提醒，大掃除要丟棄舊衣、家具之前，務必仔細檢查，勿將現金、金飾、珠寶等物品當垃圾丟棄。如果未及時發現，垃圾已送入焚化廠，恐怕想找也無能為力。