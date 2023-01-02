高雄市立美術館與無國界醫生攜手主辦「前線：醫療與紀實」攝影展，首度在南台灣展出馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos）5名攝影師記錄的前線瞬間，盼啟發生命現實深刻意義。

無國界醫生組織（MSF）藉50週年契機，與馬格蘭攝影通訊社攜手合作，透過鏡頭記錄無國界醫生前線工作中見證的危機，並與高雄市立美術館合作舉辦攝影展「前線 : 醫療與紀實」。

攝影展從超過300件影像紀錄中精選43件作品，分別為攝影師恩利．卡納伊（Enri Canaj）、湯瑪斯．德弗札克（Thomas Dworzak）、紐夏．塔瓦柯利安（Newsha Tavakolian）、雅耶爾．馬丁尼茲（Yael Martínez）以及齊德．班．羅姆丹（Zied Ben Romdhane）拍攝。

作品內容從宏都拉斯人的被迫離家路，到尼日的極端氣候，與希臘群島上的難民危機等，記錄正在發生、尚未止息的人道危機。

無國界醫生（台灣）執行長鄔荻芳（Ludivine Houdet）日前在開幕會上致詞表示，「見證」是無國界醫生成立以來不變宗旨之一。1971年一群醫生和記者創立組織時，矢志提供醫療服務並為人們的苦難發聲，喚起大眾對人道議題的關注。

鄔荻芳說，攝影是「見證」不可或缺的工具，照片中的病患、他們的家人和社區，是這些故事裡的英雄。無國界醫生希望透過向台灣觀眾展示前線見聞，啟發人們的同理心、團結和行動。

高美館行政長林羿妏表示，攝影師所呈現的紀實影像與人道視野相互輝映，透過鏡頭視角，帶觀眾走過希臘、蘇丹、剛果民主共和國、墨西哥、宏都拉斯與尼日等地，見證一般人難以觸及的游離難民與動盪邊境、和無國界醫生們救援的「前線」，盼透過展覽，帶領民眾認識醫療救援與人性關懷的價值。

高美館新聞資料指出，攝影展在去年12月23日開幕，展期至2月5日，展覽期內有4場由無國界醫生舉辦的「我在前線」分享會，透過前線救援人員及講者分享經驗，讓觀眾對正在持續發生的醫療人道危機有更多認識。（編輯：郭諭儒）1120102