一名女網友稱她的大姑未出嫁前，她婆家的房間與大姑房間是共用浴廁，她因久久才回去一次，每次都直接使用廁所的衛浴用品，後來大姑貼紙條要她「勿擅自使用」，某次她好奇偷看大姑房間，發現房間相當髒亂，認為對方根本是雙面人；不過文章曝光，其他網友卻認為她偷看他人房間，問題比較嚴重。

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她婆家房間與大姑房間共用一間浴廁，她與丈夫每1、2個月回婆家一次，每次都會帶衣物、牙刷洗面乳，而洗髮精、沐浴乳則用浴廁的，後來她發現浴室被貼上紙條寫「未經他人同意，請勿擅自使用洗髮精沐浴乳」，她自認有錯之後便開始帶衛浴用品回婆家。

該女網友說，她原本認為大姑生活相當自律，偷看對方房間後沒想到竟是環境一團亂，「亂七八糟已不足以形容慘狀」，她因此決定仍用對方的沐浴乳洗髮精；她說後來曾懷疑大姑偷她的CD，還曾發現大姑把衣服和除濕機拿到她的房間晾衣服，她二話不說把衣服和機器丟回對方房間，連婆婆都挺她，對大姑說「誰叫妳要把衣服掛在人家的房間」，讓她直言「哈哈，真爽！」

其他網友認為原PO比較有問題，「妳沒有經過人家允許進別人房間也不對吧」、「其實她說的也沒錯，為什麼要用別人的洗髮精」、「為什麼要開大姑的房間？這是我看下來唯一覺得NG的地方」、「我回娘家進我弟房間，也是他在家或是他不在家，麻煩我去幫忙用東西我才會進去」。