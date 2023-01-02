澳洲黃金海岸2架直升機2日在空中相撞。

澳洲東部城市黃金海岸市今（2）日下午發生2架直升機空中相撞意外，至今恐釀成4死13傷，傷者中有3人傷勢嚴重。現場畫面顯示，1架直升機順利降落沙洲，另1架直升機則直接墜毀沙洲上，殘骸四散，傷亡也較嚴重。

澳洲新聞網「New.com.au」報導，當地時間今日下午2時左右，昆士蘭州黃金海岸（Gold Coast）靠近海洋世界（Sea World）遊樂園的區域發生直升機空中相撞意外，昆士蘭州救護車局（Queensland Ambulance Service）發言人表示，這起意外造成13人受傷，另外據「黃金海岸公報」（The Gold Coast Bulletin）報導，意外恐已造成4人死亡。

現場畫面顯示，其中1架直升機安穩停在沙洲上，據信這架直升機在相撞後仍順利降落，「黃金海岸公報」指出，這架直升機的駕駛及5名乘客都幸運生還，不過另1架直升機則墜毀在沙洲上，造成駕駛及3名乘客喪命，另外1名女乘客及2名男童乘客重傷，機身殘骸散落一地。

意外發生地點靠近黃金海岸知名遊樂園海洋世界，其中一架事故直升機機身上就印有「海洋世界直升機」字樣。

昆士蘭州警察局發言人證實其中一架直升機在相撞後成功降落，但未證實究竟有多少人罹難，「初步調查顯示，約下午2點發生墜機，當時2架直升機相撞，1架成功降落，另1架直升機有人受傷，救難人員正在現場。」

（持續更新）