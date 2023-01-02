王少偉日前在衛視中文台《一袋女王》分享發生在他國三，最純粹、純真的初戀故事，當時在學校已是風雲人物的他，不懂得表達情感，卻跟號稱是「台版松隆子」的校花對上眼後開始早餐約會，兩人曾經到女生家偷偷約會，還差點被發現，害王少偉躲在衣櫃整整兩個小時，嚇得他連自己的心跳聲都聽得一清二楚，至今難忘。

王少偉說雖然自己不善言詞又不懂如何表達愛意，但跟校花確認過眼神後發現兩人是彼此喜歡的。好幾次兩人都在早餐店不期而遇，也開始聊天，起初都只聊對方買什麼早餐，幾次下來後，兩人都知道對方愛吃的早點是什麼，王少偉說至今都還知道對方喜歡豆漿、蛋餅跟荷包蛋，女生也知道王少偉愛蘿蔔糕、饅頭跟茶葉蛋，久而久之兩人很有默契每天提前半個小時在早餐店一起吃早點，變成兩人專屬的約會行程。

王少偉說當時很厭惡蛋黃，但家人又要他一定得吃，所以他吃茶葉蛋會習慣先把蛋白跟蛋黃分開，先吃蛋白再把他很討厭的蛋黃放到蘿蔔糕裡，跟醬汁和在一起吃。有一天兩人早餐約會時，王少偉一如既往把蛋白、蛋黃分開時，突然看到一雙筷子迅速把蛋黃插走，然後女生說：「以後蛋黃給我，我的蛋白給你」，就這一句話讓王少偉好感動，覺得女生不只插走了蛋黃，也插入了他的心，因為這是第一次有女生願意走入他的未來與生活，分擔自己的不喜歡，也讓他第一次有戀愛的感覺，王少偉說：「好像要私訂終身的感覺」。

王少偉說當時的年代，國中生談戀愛真的很難，除了只能在早餐店相會，女生還想盡辦法拿到家裡度假住宅的鑰匙，帶著王少偉在秘密基地約會；沒想到，某天兩人在度假宅約會時，突然聽到門口有轉動鑰匙的聲音，王少偉笑說當時有如偷情被抓到，驚慌之餘女友就把王少偉推進衣櫥裡，然後故意塞進一堆衣服跟棉被幫忙遮掩，躲在衣櫥裡的王少偉還緊張的停止呼吸，就怕呼吸聲會漏餡。

後來進來的原來是女友的奶奶，女友也 故作鎮定說自己是到這裡做功課，當時奶奶覺得怪怪的，還問說有沒有帶朋友來，讓聽到這段話的王少偉緊張到連自己的心跳聲都聽得一清二楚，心裡還盤算說如果被發現要說什麼話，後來王少偉在衣櫥裡關了快2個小時，等到奶奶離開後才出來，讓他至今印象深刻。主持人巴鈺問說後來對衣櫥有特別的情感嗎？王少偉開玩笑的說：「我現在沒事都會睡衣櫥啊！」笑翻全場。

王心恬初戀男友曾經跟她說「如果妳30歲還沒有結婚的話，我會娶妳」，她表示雖然知道很多對戀人都曾說過這段話，但當時她只有17歲，而且是兩人分手時候對方說的，讓她聽起來特別有感覺。王心恬表示她跟初戀是國中同學，兩人當時只是有點曖昧，但還沒在一起，後來高中時兩人考上不同學校，但對方竟然幫他的同學追王心恬，讓她相當生氣，想說明明兩人都知道互相喜歡著，從國中開始就每天市內電話講整晚，還講到睡著，竟然還幫同學追他，一氣之下整整一年不跟對方聯絡，還隨便交了一個男朋友，沒想到對方也交了一個女朋友，因為兩人都是帶著任性交往的男女朋友，很快就分手。後來兩人再度恢復聯絡見面後，依依不捨的走路互相送對方回家，就在這來來去去的路上，兩人終於牽手開始正式交往，交往三年後，男生考上政大，王心恬則是選了離他近一點的世新，但大學後兩人的社團活動越來越多，開始互相猜忌跟失去安全感，於是協議分手，退回好友階段。如今王心恬早超過30歲了，她表示後來偶爾會想到這句話，但完全沒有想到跟對方復合的想法，曾經的怦然心動只留在心裡了。

孫其君的初戀是發生在美國讀高中時期，當時參加學校軍樂隊，自己負責的是木琴，而初戀則是吹小喇叭，有次樂隊代表學校去外地參加比賽，比賽一整天後搭校車返程，剛好跟初戀坐在一起，沒多久校車就關燈要讓大家休息，孫其君也因為實在太累，跟初戀聊了幾句後，頭就靠在前座椅背睡著了，睡沒多久張開眼睛發現初戀正在親吻他的嘴唇，這才發現自己被親醒了，而初吻也在睡夢中被初戀奪走了，好笑的是，因為是第一次接吻，孫其君不知道怎麼分開，兩人就這樣一路在車上整整親了20分鐘沒分開，一直到校車開到學校，車燈全亮了，兩人才中斷這難分難捨的親吻。本集將於1月4日（三）晚上10點衛視中文台播出。