自2021年丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在《007：生死交戰》告別「詹姆士龐德」一角後，外界紛紛好奇誰是會下一位接演紳士特務的人選。近日傳出龐德製片人非常屬意飾演《艾蜜莉在巴黎》的「艾菲」一角的盧辛拉維斯考特（Lucien Laviscount），據悉，他很有可能成為下一任007。

30歲的盧辛拉維斯考特自從在《艾蜜莉在巴黎》展現暖男形象、深邃腹肌與迷人英國腔後，徹底迷倒許多女性粉絲，人氣也水漲船高。如今，他的演藝事業或許會迎來一個大升級。根據《每日郵報》指出，盧辛滿足了製片人芭芭拉對詹姆士龐德的一切要求，像是健壯的身形以及帥氣的長相，並力讚他是個「極具才華的演員」

‘Emily in Paris’ star Lucien Laviscount is reportedly in the running to play the next James Bond. pic.twitter.com/cqsHYB5Kyd — Pop Base (@PopBase) January 2, 2023

然而，電影公司的某些高層擔心盧辛拉維斯考曾出現在英國實境秀《老大哥：名人版》帶給人低俗的印象，不過有知情人士透露，製片人芭芭拉希望能夠找到一個「代表少數民族，同時反映現代社會」、年滿30歲，至少可以演15年的男星，這樣看下來，盧辛確實是符合這些條件的最佳人選，或許更應驗了他未來接演的可能性。