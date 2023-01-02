陳福海（中）關心旅客登記情形，並慰勉櫃台服務人員之辛勞。（于家麒攝）

金廈小三通春節專案即將啟動，金門縣長陳福海今（2）日上午特別前往水頭碼頭視察所有復航相關整備工作，包括旅客登記、入出境通關動線，以及採檢唾篩程序等，要求所有相關單位務必做好每個小細節，讓專案推動過程中能確保在地居民的健康，也能讓久滯大陸的鄉親與新住民朋友們能安心返鄉團圓過好年。

對於入出境通關動線，陳福海（中）實地走過一遍，針對小缺失也要求權責單位立刻改進。（于家麒攝）

針對採檢唾篩及檢疫程序，陳福海（右2）指示要做好防疫工作，確保在地居民的健康。（于家麒攝）

陳福海（右2）指示相關單位要加強旅客動線引導服務及作業指引，不足之人力可協調縣府協助。（于家麒攝）

陳福海抵達水頭碼頭後，除慰問第一線工作人員對小三通復航的辛勞付出，隨即視察訂位、出入境、通關、動植物防檢疫與唾液篩檢整備情形，掌握作業流程，並請相關工作夥伴留意細節、掌握好每個環節、加強旅客動線引導服務及作業指引，不足之人力可協調縣府協助。同時也請林務所、港務處等相關單位強化環境年節佈置，讓鄉親能在第一時間感受到回家過年的溫暖。陳福海也表示，將親自搭船，協助鄉親順利的往返金門與大陸地區，並與金門及廈門的小三通工作夥伴，一起檢視及滾動檢討作業流程，讓專案作業更臻完善。

對於所有復航的整備工作，陳福海（右1）要求相關單位務必做好每個小細節。（于家麒攝）

針對民眾反應赴大陸PCR費用及取件時間問題，陳福海也責請衛生局協助協調，目前已確定本次小三通春節專案之PCR費用可調降至新臺幣1500元，作業時間也將大幅縮減，有需求的民眾，可洽詢部立金門醫院082-332546（門診掛號櫃台：轉11203、急診掛號櫃台：轉11828）、現代醫事檢驗所082-375478、082-320503，或至金門縣衛生局臉書粉絲專頁查詢。

縣府指出，自昨（1）日起已開放小三通春節專案訂位，此外，有關去（2022）年12月25日至28日意願登記的鄉親，縣府也會再次以電話確認個人資料及搭乘日期後，將登記資料傳送予訂位中心。

根據縣府統計，截至昨（1）日金門往廈門總登記（含原意願登記者）人次共有1978位，廈門往金門則是1944位。有需求的民眾，仍可撥打訂位專線082-371412、082-315045，傳真082-324451，或可至金門水頭碼頭浯江輪渡有限公司服務櫃台訂位，受理時間每日上午9時至12時、下午1時30分至4時30分。本次專案相關資訊，縣府也開設網站專區，可逕至金門縣政府觀光處全球資訊網＞業務專區＞「金馬地區民眾春節交通（小三通）專案」查詢（網址https://reurl.cc/OEokXr）。