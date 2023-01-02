高雄大寮區去年底發生行刑式槍決案，34歲司姓男子槍殺36歲黃姓、50歲葉姓男子，造成前者傷重不治。目擊整起經過的在逃共犯20歲馮男昨日下午投案，他向警方供稱，因怕被開槍向外逃竄，逃亡期間投宿在旅館中，今日警方二度偵訊，至於詳細案發原因，仍待警方對比先前落網的主嫌28歲李姓、成員37歲麥姓男子供詞交叉比對釐清。

去年12月29日下午，大寮區保福路一間鐵皮工廠內，司男開槍射殺黃、葉男，前者因傷重不治，後者經搶救仍在加護病房治療，當持在場還有馮男，見司男開槍後，立即向外逃竄。

林園分局警方獲報後，在現場查獲毒品K他命成品309公克、製毒工具等證物，初步研判為毒品利益糾紛，經調查下，發現工廠內成員還有主嫌李男、成員麥男，後循線逮捕李、麥2人，並持續追緝司男，並於案發翌日，在公墓發現畏罪自戕的司男。

據了解，麥男向警方表示，接到李男來電表示工廠「出事了」，到工廠發現葉、黃2人中彈倒在血泊中；警方後續在憑單萬丹查獲李男，李、麥2人因串供、供詞反覆，檢方複訊後聲押禁見獲准。

唯一在逃馮男，目擊整起案發經過，是釐清案情關鍵。昨日下午4時50分許，由律師陪同下，前往林園分局投案。

據了解，馮男向警方表示，因怕遭司男開槍，才會向外逃竄，因手機來不及帶走，遺留在工廠內，只有徒步到約2公里外的廟宇，向廟方借電話叫計程車離去。逃逸在外期間，都是投宿汽車旅館，因自知插翅難飛，才會選擇昨日下午去投案，並接受夜間偵訊。

馮男有妨害自由、毀損罪等前科，因與死者黃男相識，應黃男邀約加入製毒工廠。詳細案情將依據馮男二度偵訊供詞與李、麥2人做交叉比對，釐清案發經過及脈絡。