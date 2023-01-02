彰化37歲的卓姓男子與女友分手後仍有感情糾葛，因心生不滿竟擷取女友口含其生殖器的照片，用臉書假帳號公開留言在女友的友人臉書上，事後卓男被依妨害風化判有期徒刑2月；無獨有偶同樣來自彰化25歲的林男，則是偷拍與女友的性愛影片，並恐嚇要給其父母知道，事後林男遭依妨害祕密判有期徒刑3月。

卓男與女友交往多時，去年初分手後2人鬧得不太愉快，同年3月晚間卓男一時氣憤，竟然將其與女友合意拍攝的性愛影片，擷取女友口含其生殖器的照片，登入臉書帳號以蔡某之名義，將照片以公開留言的方式，傳送給女友的友人張女。

張女在收到照片後，與卓男女友到警局報案，卓男女友供稱影片是交往時所拍攝，法官審酌，認為影片是2人合意拍攝，並無竊錄、窺視他人祕密等行為，因此無法認定為妨害祕密罪，訊後以妨害風化罪嫌，判處有期徒刑2月。

另外25歲的林男，2020年在住處偷拍與女友性行為影片，不料２人分手後，林男心懷不滿，竟然傳訊息給前女友，「記得回家收實體照片」、「可以賣掉阿」、「妳父母看到妳約砲的照片應該會很精彩」、「不知道妳公司同事知道這些」、「一定要我威脅妳就是了」等訊息恐嚇，林男前女友心生恐懼報警，事後林男則遭依妨害祕密判有期徒刑3月。