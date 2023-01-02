南投一名年僅14歲少女小芳（化名）去月7月透過交友軟體認識同鄉男子，她同意讓男子半夜騎車到她家，再趁她家人熟睡時到她房間，沒想到小芳母親當天仍聽到聲響，打開房間一看竟是女兒在幫陌生男子口交；男子挨告坦承犯行，法官考量他年輕氣盛，對男女性關係充滿好奇，依對未滿16歲女子性交罪判處6月。

判決書指出，該名男子去年7月21日透過交友軟體「探探」結識小芳，得知對方是未成年少女後仍持續交往，小芳則同意在當月31日讓對方騎車到她家，再趁半夜家人都睡著時偷偷將男子帶到房間；男子如期赴約後，讓小芳替他口交得逞，而小芳的母親發現女兒房間傳來奇怪聲響，打開門竟直接撞見難堪一幕，氣得報警提告，男子事後坦承一切犯行。

男子在警詢及偵查中均坦承不諱，根據小芳證詞、路口監視器畫面以及2人對話紀錄，將他依法起訴；南投地院考量男子正值年輕氣盛之年紀，對男女性關係充滿好奇，其犯罪之動機及目的，尚非極為惡劣，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判處6月。全案仍可上訴。