新的一年來臨，星巴克帶來首間特色門市「八德興豐門市」，即起盛大開幕，坐落桃園市八德重劃區內的興豐路上，近八德埤塘自然生態公園，整體以古銅金的長條型俐落垂直線條交錯設計，隨不同光線層次及明亮變化，呼應金色稻穀的豐收飽滿；另即起至14日凡於八德興豐門市打卡拍照並標記及上傳FB或IG，或憑金色飾品、穿著金色服飾點購飲品，即可享相同容量／口味第二杯半價。

八德興豐門市導入「NITRO氮氣冷萃專案」及「現烤專案」，顧客可在此品嘗到氮氣冷萃咖啡的綿密泡沫帶來的滑順清涼感受，佐以法國直送原料的「現烤糕點」及以紐西蘭優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」。另也推薦顧客可在此門市買「星巴克飲料券$1350」，提供單本十張販售，單張飲料券面額價值為135元，於優惠期間可兌換150元（含）的指定飲品，即起至12月31日購買單本10張還加贈好友分享券乙張，搭配開幕首周優惠再贈旅行袋四件組，送禮自用皆相宜。

歡慶八德興豐門市開幕，星巴克推出門市首賣商品，除了以金色燙印置入門市獨特大氣的建物外觀，搭配古銅黃提把，造型簡潔俐落的「八德興豐提袋」；另有卡面構圖以現代設計手法呈現的埤塘特色為背景，同時置入以網印金效果展現金色耀眼的門市建物外觀，並點綴以星巴克核心元素咖啡花，極具質感的「八德興豐隨行卡」。