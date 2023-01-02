號稱是目前「免疫力脫逃能力」最強的Omicron亞型毒株XBB.1.5，如今在美國確診病例中，已經佔超過總確診數的40％，成為美國主流病毒株。據澎湃新聞報導，全球共享所有流感數據倡議（GISAID）數據庫新增369條中國本土新冠病毒測序結果，除了「南方株」BA.5.2和「北方株」BF.7相會於上海，在歐美廣泛流行的BQ.1家族和XBB家族佔比超過1／3，這些病例絕大多數為境外輸入病例，處於閉環單獨管理中，因此並未造成BQ.1家族和XBB家族的本土大規模傳播。

報導稱，上海這次監測到的25個XBB家族中，有3宗是XBB.1.5，同樣都是境外輸入病例，未造成本土傳播。研究人員表示，境外輸入患者中的毒株較為複雜，多為在境內首次檢測到。目前測序結果表明，針對境外輸入新型病毒株較多，仍需要常規開展病毒株檢測為後續的科學防控提供依據。

最新研究顯示，XBB.1.5的免疫逃逸能力與XBB.1相當，但關鍵突變F486P使其具有更高的人ACE2受體結合親和力——ACE2可以被看作是新冠病毒進入人體細胞的「大門」，這意味著XBB.1.5更容易感染人體。試驗表明，在至少接種兩劑mRNA疫苗的情況下，突破感染BF.7也無法誘導對XBB.1和XBB.1.5的高水平中和抗體，難以防止再感染。

大陸國內外專家預計，XBB.1.5將會在短時間內成為全世界的主要毒株，需要密切關注。其中還有一個重要原因是，XBB.1.5的人ACE2結合親和力幾乎與BA.2.75相當，可能使 XBB.1.5未來像BA.2.75一樣獲得更多突變，不過XBB.1.5目前免疫壓力不大，還不會很快進化。

此外，據大陸央視新聞報導，專家稱XBB傳播速度可能更快，XBB、BQ.1、BQ.1.1致病性和之前的毒株差不多，但免疫逃逸能力增加了。因此，造成的病毒傳播速度可能比之前更快。而如果遇到這幾種毒株，再次感染的概率主要取決於兩方面：一方面是再次遇到的毒株與BA.5和BF.7有多少重疊，如果病毒一直變異，交叉保護作用降低了則可能造成感染；另一方面則是看人自身抗體水平。