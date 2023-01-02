嘉義縣長翁章梁品嘗阿里山優質茶。（廖素慧攝）

天候不穩定，阿里山區茶產量較往年減少，但茶農仍種出好茶，2022年大阿里山區冬季優良茶競賽淘汰率約3成5，2日嘉義縣長翁章梁頒獎給得獎茶農，農委會茶葉改良場副場長邱垂豐認為，阿里山茶有品種、品質、品牌及口碑「3品1口」的水準。

嘉義縣長翁章梁頒獎給金萱組特等獎是梅山鄉瑞泰茶業廖淑貞。（廖素慧攝）

4次榮獲「兩岸茶王」的梅山鄉高帝園茶業奪得4座頭等獎。（廖素慧攝）

阿里山農會今天在阿里山國家風景區管理廣場舉辦2022年阿里山冬茶頒獎暨促銷展售，烏龍組特等獎由梅山鄉一品茶葉林藝諺掄冠，金萱組特等獎是梅山鄉瑞泰茶業廖淑貞；而4次榮獲「兩岸茶王」的梅山鄉高帝園茶業則奪得4座頭等獎，成績亮麗。

阿里山農會總幹事劉家顯指出，今年氣候多變化，冬茶產量減少約3至5成，但品質很好，獲得茶改場副場長邱垂豐及前分場長郭寬福的肯定，淘汰率僅3成5，尤其比賽茶樣必須檢驗農藥殘留、產地抽驗、生產履歷，都符合國家標準。

邱垂豐指出，阿里山茶有「3品1口」的水準，品種有清心烏龍、金萱，品質有茶改場評分分級把關，也建立自有品牌，不斷精進3品後獲得消費者好口碑。

翁章梁表示，透過春茶和冬茶的評鑑分級，茶農能相互交流、分享茶園管理及製茶技術，也獲得茶商及消費端更好的認同感，評鑑結果公布後，獲獎茶葉往往供不應求。

翁章梁表示，阿里山高山茶已成為國內外知名品牌，比賽茶都經過藥檢合格，導入QRCode溯源機制，還有DNA分子技術鑑別產地，以遏止魚目混珠，維護阿里山茶品質與消費者權益，是年節送禮的好選擇。