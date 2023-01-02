身為國際足壇巨星，來自阿根廷的梅西（Lionel Messi）卻不會說英語，他在公開場合仍是一直使用西班牙語。特別在世足賽期間，梅西對荷蘭前鋒嗆聲「看什麼看，笨蛋！」亦是使用西語，對方也聽不懂，但讓「bobo」一詞（西語的笨蛋）傳遍全世界。梅西說自己學過1年多的英語，但等他有機會踏入英國才發現他根本開不了口，只能使用簡易的英文字句和裁判溝通。

梅西出生於阿根廷，青少年時期前往西班牙發展。後來他長年效力西甲巴塞隆納，當地屬於加泰隆尼亞自治區，梅西因此能說流利的加泰隆尼亞語，但在一般場合還是得用流通較廣的西語。

2021年梅西想學英語是因為他和老東家巴薩鬧翻，有機會前往英超曼城，結果沒去成英超而改去法甲，當然也來不及學法語。他在法國的隊友內馬（Neymar）來自巴西，會說流利的葡萄牙語，也有相當程度的西語能力，同樣不懂英語和法語。

由此看來真正難倒梅西這位大球星的似乎就是英語了，他其實還一直想去美國踢球，不過他的妻子安托內雅羅庫佐（Antonella Roccuzzo）精通英語，算是讓梅西多了一個免學英語的理由。

相較之下葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）頗具語言天分，他在英超曼聯、西甲皇馬都踢過幾年，學會流利的西語和英語，後來在義甲還學會一點義大利語，加上自家母語葡萄牙語，他曾開玩笑說自己可以充當過梅西與內馬的翻譯。由於英語和西語最為通用，C羅在公開場合反而甚少使用葡語。