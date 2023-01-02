做人做事雖然要以理服人，但太愛講道理也會讓人受不了，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、水瓶座、獅子座喜歡用道理來跟人說明事情，並會提出依據讓對方無法反駁，但太過較真的態度常有反作用，讓人禁不住反感。

▍摩羯座

摩羯座會用道理和邏輯來指引自己的生活，這樣才能顯示出他們做人的認真與嚴謹，當在他們面前犯錯或有事討論時，摩羯座都會認真說明，並有理有據到讓你無法反駁，但愛說教的習慣常讓身邊人受不了。

▍水瓶座

水瓶座善於觀察跟思考，看問題看得很透徹，別人經歷幾次都想不通的事情，他們只需一次就能想通、看透，當對方想跟他們求個道理時，只要水瓶座有興致講，保證會讓對方聽得暈頭轉向直呼「好厲害」，回過神來卻覺得自己好像被水瓶座鄙視了。

▍獅子座

「身正不怕影子斜」，獅子座很愛用道理來支持他的理論，對於獅子座來說道理是個好東西，因為說話可以大聲，即便不大聲，也會用優雅的姿態講話，總之，道理很好用，他們時常自我感覺太過良好，臭屁的樣子讓人無法喜歡。