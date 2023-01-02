高雄一名男網友表示，昨日在某間豆漿店消費時，看到女店員把掉到地上的10個包子，撿起來放回蒸盤繼續賣給客人，怒斥「有客人在就這麼不衛生，沒客人在不是更讓人質疑？」貼文引發網友議論說，「『在地美食』怎可以賣給客人吃」。

原PO昨（1）日於臉書社團《爆料公社》指出，昨在鼓山區某家豆漿店買午餐，發現正在整理蒸籠的女店員，不慎把蒸盤裡的包子撒了一地，當下女店員緊張地環顧四周後，又裝沒事把掉在地上的包子放回蒸盤上。

原PO看得瞠目結舌，認為這是客人要吃的東西，怎能撿起來拍一拍，把髒掉的地方剝掉，繼續販售？怒轟店員沒有良心，「有客人在就這麼不衛生，沒客人在不是更讓人質疑？」他跟女店員反應不能這樣，但對方沒有理會他。

根據原PO上傳的37秒短片來看，掉在地上的包子起碼有10個，女店員把蒸盤放在地上，把包子一個個撿起放在蒸盤後，又一個個檢查，發現有沾到髒污就把包子外皮拔掉丟在地上。

影片曝光，網友紛紛留言，「『在地美食』怎可以賣給客人吃」、「黑心店家」、「有影片就可以向衛生局檢舉了」、「看不到的比較可怕」、「更髒的我也看過，看有沒有良心而已」、「因為要自己賠錢，只好拍拍假裝沒事放回去蒸」。