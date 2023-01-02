東北季風挾水氣 兩地小心！大雨特報 15:282023/01/02 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭、花蓮發布大雨特報。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到東北季風及南方雲系雙重影響，台灣附近水氣偏多，中央氣象局今針對東部的花蓮，以及東北部宜蘭山區發布大雨特報。氣象局提醒，局部地區有大雨發生機率，因連日降雨，山區請慎防土石坍方及落石。 全台連雨2天！元旦3縣市大雨 下波直逼冷氣團時間曝 東北季風連發 空檔「只有1天」 周末前再一波兩地有雨 北台灣上班日濕涼！周末轉晴再降溫 一周天氣曝光 #東北季風 #水氣 #宜蘭 #花蓮 #大雨特報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭元旦升旗典禮 林姿妙：打造無煙囪工業 為全國最美縣市 14:032023/01/01 政治 被批最難看煙火 跨年活動還輸台東 台北101回應了 11:192023/01/02 生活 過年前還有強冷空氣來襲？專家給答案 11:332023/01/01 生活 除舊佈新好過年 花蓮市、吉安鄉免費清運大宗廢棄物開跑 11:532023/01/02 生活 連假第二天蘇花路廊全線順暢 估明午後湧現北返車潮 16:222023/01/01 生活 阿里山雲厚又飄雨 日出印象等嘸曙光 04:102023/01/02 地方新聞 元旦收假迎北返車潮高峰 國5恐塞至晚上8時 12:422023/01/02 生活 花蓮鳳梨花受寒害 瑞穗損害程度達2成 04:102023/01/02 地方新聞 元旦假期第2日首波北返 這些路段恐塞至深夜 11:572023/01/01 生活 元旦合體 蔣柯再為重陽敬老金交鋒 04:102023/01/02 地方新聞 元旦連假蘇花路廊上午車流順暢 中午過後湧現北返車潮 12:402023/01/02 生活 愛將自毀前程 恐牽連方仰寧 04:102023/01/02 社會新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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