受到東北季風及南方雲系雙重影響，台灣附近水氣偏多，中央氣象局今針對東部的花蓮，以及東北部宜蘭山區發布大雨特報。氣象局提醒，局部地區有大雨發生機率，因連日降雨，山區請慎防土石坍方及落石。

全台連雨2天！元旦3縣市大雨 下波直逼冷氣團時間曝
東北季風連發 空檔「只有1天」 周末前再一波兩地有雨
北台灣上班日濕涼！周末轉晴再降溫 一周天氣曝光
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