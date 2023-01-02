高鐵站區1、2樓採接送分區分流科技執法，高鐵站1樓7號門則為接客專用，限時3分鐘停留；2樓為送客專用，只供民眾下車，限時3分鐘停留。（潘虹恩攝）

元旦連假2日收假，高鐵台中站開始湧入收假人潮，台中市警察局烏日分局與台灣高鐵攜手，成立高鐵站區行車流暢中心，調派警力疏導。警方提醒，高鐵台中站旅客接送採分流分區科技執法，是台中開單量最多的地方，提醒民眾配合，以免荷包失血。

台中市警局烏日分局三和派出所副所長李元寶說，高鐵站區1、2樓採接送分區分流科技執法，高鐵站1樓7號門則為接客專用，限時3分鐘停留，禁止臨停送客，2樓為送客專用，只供民眾下車，限時3分鐘停留，禁止臨停載客；AI攝影機會全天候自動偵測違規行為，並透過智慧影像分析，自動擷取影像依法逕行舉發。

李元寶指出，此區域平日單日開單量就超過百張罰單，假日更超過200張罰單。最常被開單是車輛在1樓接客專用區停等超過3分鐘，或在1樓送客，建議可提前抵達停放在附近的免費暫停費高鐵特約停車場（嘟嘟房），可以有30分鐘免費停車；另，車輛在2樓載客，或停留超3分鐘也會被開罰單。

李元寶也說，依往年經驗，元旦連假收假車潮預計會落在2日下午3時後，提醒民眾出門前可先利用「高速公路1968」APP查詢，避開尖峰時段及路段；如遇車多壅塞，請遵守交通管制或現場人員引導；搭乘計程車若遇違規攬客，請撥打110報案。