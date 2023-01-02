立法委員范雲日前在臉書指出，她認為女人要當兵，要推動修法放寬義務役相關規定，范還強調自己很樂意當兵。前立法委員郭正亮今（2）日在節目「大新聞大爆卦中」表示，世界上有義務役女兵的國家很少，而且男女間有體能差距，美國志願役男女兵比例其實跟台灣差距沒有很大，怒批范雲搞不懂狀況，真是可怕。

總統蔡英文27日宣布，我國義務役期將恢復成一年，范雲對此也相當認同，並強調「女人不是不當兵，是法律讓女人沒資格服義務兵役！」她認為女人也要當兵，若現在可以修法放寬兵役法相關規定，她會很樂意去當兵。同時她還大讚義務役新制從四個月恢復到一年，

郭正亮則指出，很少國家有這樣的制度，強迫女生去當義務役，通常都是自願役允許女生從軍，這才是真正兩性公平權力，「范雲搞不懂狀況，真是可怕。」他提到，女性義務役只存在以色列等少數國家，連韓國都沒有徵召義務役女兵，美國女兵也都是志願役的，很多戰鬥機駕駛員、技術兵是女性，主要是因她們對儀器的操作更靈敏。

至於台灣跟美國男女兵比例會差不多，郭正亮分析，是因為美國軍人待遇太高，男性踴躍報國從軍，另外是還有一定的體能要求，所以女性在現實層面就比較不容易過關。