台北市第3選區（中山、北松山）立委補選8日投票，民進黨候選人吳怡農選前之夜邀來紙風車劇團表演。吳怡農今天說，選前之夜形式稍微不一樣，希望小朋友看到選前之夜、造勢活動是快樂氣氛，沒有謾罵、口水、抹黑、造謠。

吳怡農今天下午在北松山區車掃前接受媒體聯訪。談到選前之夜規畫，他說，這次堅持乾淨、正向選舉，不掛看板，把省下的經費贊助了一場紙風車劇團的表演，1月7日晚上7點，邀請紙風車，有一場武松愛老虎表演，在圓山花博花海廣場，歡迎所有大朋友、小朋友一起參加，希望大家從選前之夜感受到輕鬆、快樂、歡樂氣氛。

對於選前之夜不走傳統形式，吳怡農指出，選前之夜形式稍微不一樣，希望大家看到堅持正向選舉，希望小朋友看到選前之夜、造勢活動是快樂氣氛，沒有謾罵、口水、抹黑、造謠。

吳怡農稍早也在臉書發文分享說，自己主張以公辦民營的方式，在每一個行政區成立「學習中心」(Learning Center) 為兒童提供平價而且優質的英語會話、還有電腦程式設計的課後課程，讓一般家庭的小朋友，也有機會從小在全英語的環境下學習，並縮短數位教育的落差。

吳怡農提及，其實相同的精神還有概念，「紙風車」在將近20年前就已經提出。為了讓舞台表演不是只有都市小朋友才有機會欣賞、或只能苦等音樂廳或戲劇院檔期才能演出的活動。

吳怡農表示，2006年「紙風車」發起「319鄉村兒童藝術工程」，完全靠民間的捐款，將舞台劇搬到全國319鄉鎮市去演出，不管是離島、偏鄉或部落都能看到「紙風車」的身影。2011年12月3日「紙風車」在新北市的萬里，完成了第一階段預定的目標。超過2億1千萬的捐款，29萬公里的奔波，超過80萬的觀眾一同欣賞。

吳怡農指出，然而台灣城市的發展不曾間斷，城鄉差距的問題依然存在，因此「紙風車」繼續發起了「368鄉鎮區兒童藝術下鄉工程」，直到今天還持續進行中。

吳怡農表示，2020年自己有機會受邀參與了「紙風車」在「花博」的演出，今年很高興能夠贊助「紙風車」1月7日晚上7點，來到「花博公園花海廣場旁」演出「武松愛老虎」。以具體的行動向「紙風車」所有的工作同仁致敬，感謝他們這十幾年來，對下一代的藝術教育無私且不間斷的付出。

最後，吳怡農表示，要再一次要邀請所有的大朋友、小朋友，1月7日禮拜六，雖然是補班日，晚上7點「花博公園花海廣場旁」（捷運圓山站），大家一起來享受一個充滿溫馨與歡笑的夜晚。