八月堂「錢兔雙喜蛋塔盒」包含3個原味千層嫩蛋塔、3個巧莓千層嫩蛋塔，299元。（八月堂提供）

BAC迎接新年開賣「揚眉兔氣手工曲奇禮盒」，每盒18入480元。（BAC提供）

農曆新年將近，糕點品牌紛推新品搶商機。八月堂6日起推出「錢兔雙喜蛋塔禮盒」以及大人味的「微醺奶酒可頌」，凡購買滿盒再送兔飛猛進紅包袋；亞尼克將生乳捲包裝改為兔年設計，以喜氣紅色為基底，主推口味為 「草莓布丁生乳捲」，滑順細膩的草莓慕斯佐滑嫩布丁與泡芙蛋糕，加入米其林餐廳御用法國果泥所製的草莓果餡，層次豐富；BAC推出新作「疊疊酥禮盒」、「揚眉兔氣手工曲奇禮盒」兩款春節限定伴手禮，強勢空降新春送禮排行榜。

八月堂結合新年主題「Nice 兔 me chill」，其中「錢兔雙喜蛋塔禮盒」一盒包含經典奶香口味以及人氣朱古力，以千層香酥的塔皮搭配迷人蛋奶香內餡，滑嫩布丁口感搭配多層次金黃酥皮，交織成舌尖的極致饗宴；另有將可頌與經典奶酒結合的「微醺奶酒可頌」，以經典卡士達醬加入世界級知名咖啡利口酒，飄散香濃滑順的微醺感。6日起於八月堂消費，購買滿盒即可獲得「兔飛猛進紅包袋」乙組；此外，極緻奶油曲奇餅任選兩盒（不限口味），即可以 79 元加購迷你手挽袋乙個，最後是一次購買 6 盒極緻奶油曲奇餅（不限口味）再加贈「200元可頌折價券」。

生乳捲名店亞尼克提前搶攻年節送禮市場，即日起推出多款禮品選擇，其中主打期間限定「草莓布丁生乳捲」、每日限量300條的「鮮採草莓生乳捲」及布列塔尼奶油酥餅禮盒等新品迎新春。搭配年節，亞尼克推出「必中刮刮樂」活動，2月12日前買生乳捲即隨盒附贈年節刮刮樂乙張，每刮必中、還有機會刮中豪華大獎，包含黃金9999純度金元寶、名牌水晶兔。

BAC用創意讓傳統年節零嘴穿上新裝，期間限定推出的新品「疊疊酥禮盒」，外層以頂級奶油打造香氣四溢的酥鬆餅皮，內餡則以傳統餅餡中常見的黑棗、烏梅帶來醇厚與酸甜滋味，配上核桃粒增添酥脆口感及濃郁堅果香氣，甜而不膩的內餡更襯托餅皮奶油香；而春節限量版「揚眉兔氣手工曲奇禮盒」，手工製作的起司奶香曲奇餅乾香酥脆口，口感微鹹微甜，即日起兩款商品於全台BAC門市及官網販售，購買就可獲精美提袋。

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