近日大陸許多城市醫療資源嚴重不足，第一線醫護人員被迫抱病上班。不管是醫護人員還是病人，還要熬多久才能熬過這段最艱難的時光？大陸國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝接受大陸央視新聞訪問時無奈坦承，這是非常硬的一場仗，「現在其實不同的城市正在經歷急診和重症的高峰，可能是我們最困難的時期。」

焦雅輝表示，急性傳染病還是有它的規律，在急性感染的高峰以後，都是第一周到第二周是最艱難的。現在其實不同的城市正在經歷急診和重症的高峰，可能是我們最困難的時期。隨著這一波大部分感染的重症，感染高峰過去以後，往後就會出現往下走的趨勢。

焦雅輝表示，病毒傳播一定有它的傳播系數，傳播到一定程度了，病毒總會越來越弱，通俗講就是說傳不動了，到了這樣一個階段的話，這個困難一定會過去的。

在與新冠病毒的決戰中，大陸各地醫院各部門被按下了快轉鍵，開始超速運轉。焦雅輝表示，急診搶救室的床位要盡快周轉起來不能夠占床，所以進到急診搶救室裡面，看到雖然床都是滿的，但是一定不是同一波病人，因為現在要求急診留觀搶救的這些要24小時「清零收治」。

何謂「24小時清零收治」？焦雅輝解釋，現在急診留觀的這些人，24小時之內必須要把他收到病房裡面去，把急診搶救的床位留出來給下一波病人用。雖然說24小時之內必須要清零收治，實際上現在很多醫院已經不是24小時了，可能十幾個小時就得騰出來。

焦雅輝解釋，還有一個很重要的問題就是要「關口前移」。如果醫護只是被動等待，輕症都等成了重症。為了做到關口前移，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案要求，依託基層醫療衛生機構，對轄區內的風險人群實施分級健康管理，早干預、早治療。