大陸女星張嘉倪與高富帥老公買超（買鏡宇）結婚7年、育有2小孩，曾一起上實境秀節目放閃，幸福模樣羨煞眾人；不料2022年9月買超被狗仔拍到摟年輕女生上酒，傳出婚變。而張嘉倪在2023年元旦零時曬照時，她老公被網友直擊在三亞跨年，旁邊還有美女相伴惹出議論。

張嘉倪因演出《延禧攻略》而被封為最美妃子，去年高富帥老公買超被狗仔拍到帶年輕妹子回酒店，疑似出軌，之後，張嘉倪發文「愛得起，放得下」，婚姻出現危機，更傳出買超要和她打離婚官司，打算讓她「淨身出戶」。對此，張嘉倪所屬工作室發文：「不造謠！不信謠！不傳謠！嘉倪正在劇組專心拍攝，請大家多關注作品！」

而張嘉倪不理傳聞仍持續專注在工作上，在元旦曬出美照，PO文「告別今天的煙花，迎接明日的陽光，願新一年，我們心裡都有不滅的燈塔！」，未料，買超則是被網友直擊人在三亞跨年，身邊有美女相伴，兩人互動親密相視而笑，瞬時間又登上熱搜。現場同時還有「千億富少」王思聰，身邊更有一群美女貼身圍坐在旁。

不少網友看後留言「怪不得某女星突然出來說自己不是小三，原來是買超不止她一個」、「買超喜歡齊瀏海」、「老婆永遠没有野花香」。