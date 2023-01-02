天團五月天元旦正式宣布將於3月底、4月初一連在高雄世運主場館舉辦4場「諾亞方舟」系列演唱會，對此，高雄市長陳其邁也在臉書公布喜訊，大批網友留言表示「高雄真的很不講武德」、「身為高雄人真幸福」，更有網友敲碗陳其邁當神祕嘉賓唱「紅豆」。

陳其邁公布大喜訊，他在臉書上發文表示，五月天將於26年成軍日，回到高雄開唱，今年3月29日、31日及4月1日、2日在高雄世運主場館與大家相聚，同時也整理出高雄2月到4月的演唱會資訊，3、4月間有「阿妹」張惠妹、大港開唱演唱會，以及2月18日新好男孩、2月26日西城男孩、3月18日BLACKPINK。

此篇發文也也引來大批網友留言「可以不要連演唱會都開到不講武德嗎」、「感覺荷包要重傷了」、「高雄不講武德！我高雄我驕傲」、「整個2月到4月眾星雲集，身為高雄人真幸福」、「市長要當神秘嘉賓唱紅豆」。