自去年12月初大陸放開疫情管控、多地陸續掀起疫情海嘯後，造成大量患者死亡，許多城市傳出遺體太多，殯儀館來不及火化的消息。許多民眾經常聽到親朋好友家裡有老人去世的消息，似乎比往年要多很多。大陸醫學專家童朝暉接受央視新聞訪問時坦言，受到疫情影響，肯定會多。

大陸近期死亡的老年人比往年多，北京朝陽醫院副院長、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉表示，「肯定會多，這一點我們要承認。但是大家想一想，你身邊的人陽了多少？或者一家人可能都陽了，有幾個危重的？或者有幾個肺炎的？這個大家應該心裡有數吧！」

為何現在大陸無法公布具體的死亡人數？童朝暉坦承，「因為現在沒法統計具體的數，為什麼？我們不知道分母，因為現在不再做全員核酸，也不再做抗原。甚至說很多人在家裡就待幾天，有症狀也好，無症狀也好，在家裡扛一扛就過來了，就上班去了。所以說可能我們大家都陽過了，但是我們並不知道這個分母是多少。」