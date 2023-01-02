甜美的愛情讓不少人難以抗拒，尤其是單身者都希望在新的一年收穫心儀的伴侶，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座今年的戀愛運極強，有望遇見命定的對象，尤其是天蠍座桃花大開，容易愛著愛著就「婚」頭。

▍TOP5：牡羊座

受到木星在命宮的加持，牡羊在朋友圈中會一炮而紅，並且擁有不少仰慕者，整年的電力超強。尤其是遇到的幾乎都是有頭有臉的人物，或是家世背景絕佳的對象，千萬要把握良機；至於正在交往中的牡羊，戀情有望開花結果。

▍TOP4：射手座

受到木星在愛情宮的影響，射手座桃花運爆棚，加上帶給人熱情大方的好印象，所以會吸引到想要安定下來，或是真心想了解你的對象，如果你也有好感，不妨在這段關係上多用心經營，讓對方感受到你的心意。單身者可以多參加社交聯誼活動，很容易快速脫單。

▍TOP3：處女座

處女座受到木星在愛情宮加持的影響，桃花運非常旺盛，有機會遇上有錢、有權、顏值又高的對象，雖然一開始需要多花點時間認識彼此，但如果通過考驗，感情就很有機會開花結果。

▍TOP2：天秤座

天秤座受到木星在夫妻宮的影響，很容易遇上一段火熱的愛情，特別是單身者容易深陷其中無可自拔。天秤今年身邊會出現形形色色的追求者，建議多找時間與自己心儀的對象相處，相信很快就會傳出好消息。

▍TOP1：天蠍座

受到木星在夫妻宮的加持，天蠍座有機會得到一份美好的姻緣，並且能夠認識不少背景雄厚的對象，雖然有時會備感壓力，但是也能從中學到不少。天蠍今年桃花運大開，是許多人心中的理想型，只要你好好慎選對象，有機會在今年步入禮堂。