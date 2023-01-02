面對「魔獸」霍華德繼續因傷只能隨隊擔任「啦啦隊」窘境，桃園永豐雲豹仍跟勝利兩字絕緣！台中太陽2日靠著陛下27分、16籃板，艾倫也拿24分、11籃板及5助攻，最後以96比71痛宰雲豹，總算中止最近4連敗，也送雲豹吞下8連敗，雲豹上次贏球是在去年11月19日的陳年往事。

由於霍華德沒登錄，雲豹只能用艾夫伯、拉佩塔兩名洋將面對太陽的陛下、艾倫與馬龍3名洋將，一開賽還能緊咬比數不放，但到了次節，太陽隨即靠著三分火力打出11比0拉開，更曾領先到19分，打完上半場，太陽以49比33領先。

來到下半場，眼見雙方差距始終無法縮小，雲豹末節竟然很早就派上全本土陣容應戰，不僅宣告提前放棄，也代表僅剩兩名洋將可用的狀況確實無解，雲豹雖在最後7分鐘換回雙洋將，場上卻已變成馬龍飆分秀，雙方差距也來到25分以上。

太陽除了陛下、艾倫兩名洋將雙十表現，馬龍也拿20分、8籃板，本土得分最高的是盧冠軒9分；雲豹以拉佩塔21分、17籃板表現最佳，艾夫伯19分，林宜輝12分，盧傑閔11分，蘇翊傑改當球員第2戰表現低迷只拿2分，還吞4犯。