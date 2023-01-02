雲林縣動植物防疫所1月推出「寵愛毛孩新春特別活動」，民眾攜帶家犬貓至22家配合動物醫院施打狂犬病疫苗，注射費每隻只收120元，以鼓勵無法配合帶家貓、家狗參加狂犬疫苗巡迴施打的民眾自行帶到動物醫院接種。

雲林縣動植物防疫所1月推出「寵愛毛孩新春特別活動」活動辦法。（雲林縣府提供）

雲林縣動植物防疫所每年安排數十場巡迴的免費狂犬疫苗施打行程，2021年施打了2萬3659隻，2022年施打1萬8988隻，還是有很多民眾時間無法配合，必須帶寵物到動物醫院接種。

22家合約動物醫院名單。（雲林縣府提供）

技正鄭安國表示，動物醫院為私人商號有其成本考量，狂犬疫苗收費200元至250元之間，為鼓勵民眾帶毛小孩接種，1月1日起至31日止，到雲林縣22家合約動物醫院施打，每隻優惠價120元，名額不限，且贈送紅包袋和狗來旺、貓來福春聯。

本月帶毛小孩到雲林縣22家合約動物醫院接種狂犬疫苗有優惠價，還送紅包袋和狗來旺、貓來福春聯。（雲林縣府提供）

防疫所指出，寵愛毛孩新春特別活動提供的狂犬病疫苗為有佐劑疫苗，寵物具過敏病史者，或指定施打無佐劑狂犬病疫苗者不適用。

防疫所強調，台灣目前屬狂犬病疫區，狂犬病為人畜共通傳染病，傳播後發病具高死亡率，犬貓經施打疫苗可100％阻絕傳染途徑，為防範傳播、保護人與寵物健康，飼主應善盡責任，每年定期攜帶家犬貓施打疫苗預防注射，飼主未依規定每年定期攜帶家犬貓注射狂犬病疫苗，可罰3萬至15萬元。