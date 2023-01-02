基隆市長謝國樑（圖右）與美國第三勢力前進黨代表人物楊安澤（圖左2）會面，並邀他有機會來基隆發表演說。（摘自謝國樑臉書／張志康基隆傳真）

左起為基隆市長謝國樑、前交通部長葉匡時、楊安澤、前行政院長江宜樺及怡和集團董事長王伯元。（摘自謝國樑臉書／張志康基隆傳真）

基隆市長謝國樑2日下午在臉書發文表示，他近日與美國第三勢力的代表人物楊安澤會面，並邀請他來基隆演講，分享他對美國社會看法及如何與美國政治人物競爭。

謝國樑表示，他近日與曾經於2020年參加美國民主黨總統初選的楊安澤會面，並一起討論美國政局的變化。謝國樑說，楊安澤與他同年，也是64年次，他還送了一本與詹斯敦聯合著作的「千分之三的意義」，分享他帶女兒小愛的經驗。

謝國樑指出，楊安澤向他透露，楊因為孩子的原因，燃起了更多服務美國社會的動力，尤其是對特殊孩子的家長，我聽了很有感觸。謝國樑強調，楊安澤是台灣家庭出身的台灣子弟，能夠參與到美國總統初選，對亞洲人來說，無疑是開啟新頁，當時在華府政治圈也有很高的討論度。

謝國樑表示，他具體邀請楊安澤未來有機會到基隆，跟年輕朋友演講、分享他對美國社會的看法，及一位亞洲子弟如何跟美國一流的政治人物競爭，我想應該基隆的朋友們都會有很有興趣，期待邀請他來的那一天。

這次的會面，除謝國樑外，還包括前行政院長江宜樺、前交通部長葉匡時、宏達電董事長王雪紅、怡和集團董事長王伯元等人共同出席。

楊安澤日前來台進行專題演講，他是台裔華人家庭出身，曾在2012年獲時任美國總統的歐巴馬授予「白宮變革領袖」稱號，也曾在2015年獲得「全球創業精神總統大使」稱號。後以創業家的身分進入美國政壇。

楊安澤曾經在2020年與拜登共同參加民主黨的總統黨內初選。2021年也曾參選紐約市長，但民主黨最終提名艾瑞克．亞當斯參選。同年10月，楊安澤與前共和黨籍紐澤西州長惠特曼（Christine Todd Whitman）及前佛州共和黨聯邦眾議員喬利（David Jolly）共同成立政黨「前進黨（Forward）」。並將參選2024年的美國總統選舉。