台南市三爺溪下游流域的永康、仁德每逢暴雨就淹水，台南市經過8年花了51億整治，去年底三爺溪全段與分洪工程全期完工，未來可承受24小時300公釐以下雨量的降雨強度，下游易淹地區可望大幅改善。

台南市三爺溪流經歸仁、永康、仁德與南區，地勢大致東高西低，每年大雨發生，常造成仁德、永康低窪地區淹水，居民飽受困擾，最常詬病的易淹地區包括仁德區土庫里、一甲里、後壁厝與嘉藥大學附近的大甲里與二行里，永康的崑山科大過去每逢暴雨更常被嘲諷「崑山水上樂園」。

台南市歷經8年整治三爺溪，耗費51億元，採綜合治水源則，河道整治與興建滯洪池並進，其中「歸仁區市南10分洪排水工程」將三爺溪上游的支流水分流排入鹽水溪，另將三爺溪河道拓寬，容納水量增大，水位往下降，大幅提升防洪功能，周邊設置滯洪池、雨水下水道與多處抽水站。

三爺溪全段及分洪工程去年底完工，已達預計的防洪功能，台南市水利局表示，未來只要每天降雨量300公釐以下的降雨強度，都能不再造成淹水。台南市將持續爭取太子爺中排整治計畫，除了加高堤防，更增加河道的寬度與深度。

黃偉哲表示，三爺溪整治計畫可有效改善下游流域周邊淹水，大幅提升防洪能力，將持續投入經費改善其他易淹水地區。