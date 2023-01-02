4男1女共乘小客車行經新圍抽水站時，不明原因高速衝撞橋墩，車體外殼嚴重變形，4人飛出車外，目前3死2傷。

昨(1)日下午2時14分，台南市北門區台17線南下路段發生一起3死2傷嚴重車禍，法醫於今(2)日下午進行相驗，3名死者皆是不到20歲的年輕人，警方查出，開車肇事的20歲陳姓現役軍人，送醫時施行酒測，疑似酒駕、車速過快肇事，目前人就醫治療，詳細肇事原因有待進一步調查釐清。

21歲陳姓男子駕駛小客車，載著戴姓、郭姓、蔡姓3男與阮姓女子共5人，在台南參加完廟會駕車北返嘉義，沿台17線南向北行駛，行經在北門區新圍抽水站前，失控偏離車道，高速衝撞橋墩，車輛騰空彈飛到對向的南下車道，車體嚴重變形，車內4人遭拋飛出車外，陳男則受困車內。

處理車禍的警方表示，現場肇事車輛嚴重扭曲凹陷且翻覆，馬路上到處都是散落零件，受傷乘客也躺在路中央，受困車內的陳姓駕駛意識清醒，5人全部送醫治療。

消防救護人員表示，拋飛到車外的4人中，1男1女到院前已無呼吸心跳，經急救宣告不治死亡，另2男1人意識不清、1人意識昏迷，其中1人急救至深夜也宣告不治，這場車禍釀3死2傷慘劇。

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