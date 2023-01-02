台灣黑熊母子在南橫公路奔跑的影片，在網路瘋傳受各界矚目；玉山國家公園管理處表示，園區黑熊概估約250到300隻，而且會到園區外活動，如果遇到黑熊請保持距離，保持冷靜盡速離開。

玉山園區輻員廣大棲地完整，生態資源多樣性豐富，成為台灣黑熊核心族群活動區域；玉管處委託屏東科技大學教授黃美秀，率領研究團隊以人造衛星發報器追蹤，分析黑熊活動範圍、活動模式與棲息地，發現黑熊活動範圍超過200平方公里，有一半以上的追蹤個體，會在國家公園範圍外活動。

研究團隊利用紅外線自動相機，監測黑熊與其他共域哺乳動物的活動，台灣黑熊以日行性為主，晨昏時段是活動高峰，黑熊不冬眠，但秋冬季的活動較春夏兩季頻繁，夜晚活動比例增加，可能與準備入冬的「大量進食期」有關。

玉山園區是野生動物的棲地，在園區或周邊地區步道或公路，都可能遇到台灣黑熊及其他動物；近日有民眾在南橫公路多次拍攝到黑熊，因此，玉管處提醒大家，開車請減速慢行，以維護自己與黑熊的生命安全。

玉管處表示，如果遇到黑熊請與牠保持適當的距離，並遵守不干擾、不接觸及不餵食原則；登山健行請攜帶熊鈴、哨子並結伴同行；食物要妥善放置，以免味道溢散吸引黑熊，離開時務必將垃圾、廚餘帶下山，避免引起黑熊等野生動物取食，干擾自然習性；如果看到黑熊請保持冷靜，安靜盡速離開現場，並請向玉管處通報，電話（049）2773121，或上玉管處官網通報。

為使民眾了解黑熊，玉管處特別製作《黑熊Daubas的冒險》短片，內容包含對於黑熊行為、習性應有的正確認識，及遭遇黑熊的因應方式，以寓教於樂的方式，讓遊客對黑熊的生態習性有初步的認識。