職業網球每年1月從正值夏季的南半球紐西蘭、澳洲展開新一年賽季挑戰，台灣女網好手詹詠然選擇在紐西蘭奧克蘭經典網球賽出發，女雙和智利選手瓜拉琪（Alexa Guarachi）搭擋，兩人首輪7比5、6比1擊退日本日比野菜緒／澳洲緹然卓穆莉雅（Olivia Tjandramulia），晉級到8強。

這是詹詠然第三度參加奧克蘭賽事，自從2009年在奧克蘭經典網球賽女雙晉級到4強後，暌違14年再度於這項賽事奪勝，首盤雙方有9局互破發球局，詹詠然組合第12局直落4分多一次破發，也順利搶下首盤；第二盤詹詠然組合乘勝追擊，迅速破了對方該盤首個發球局，第6局再追加一局破發，加上自己的發球局都成功保發，其中第5局躲過破發點危機保發，直落二漂亮奪勝。

這是詹詠然生涯首度參加奧克蘭經典賽是2009年，當時和俄羅斯帕維尤欽可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）搭配，一路挺進到4強，也是詹詠然在這項賽事參賽最佳成績。

下一輪詹詠然組合將對上巴西佳瑪拉（Ingrid Gamarra Martins）／美國妮爾（Ingrid Neel），是兩方人馬生涯首度過招。