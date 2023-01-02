當年以歌手身分出道的資深女星苗可麗，轉戰戲劇圈也交出亮眼成績單，實力派演技讓人印象深刻，2013年時曾以《含笑食堂》拿下金鐘視后寶座，主持方面也展現幽默活力，相當具有個人魅力。她近日分享飛到英國和女兒一起過節，沒想到卻被當地男子跟蹤，後來才發現誤會大了。

苗可麗今（2）日在facebook上發文，記錄在英國的趣事：「驚悚的英國巷弄覓食記，英國天氣總是陰陰濕濕，女兒說有一家義式料理在牛津街上，說走就走，我們沿著地圖走著走著，發現人煙越來越稀少，而且因為聖誕節假期很多不營業，巷子裡幾乎是沒有燈光的」，陌生的環境讓苗可麗感到不安，且想起許多關於英國的治安問題，難免覺得有點恐怖，於是她問女兒：「我們要不要放棄啊」，雖然女兒也有點緊張，不過還是敵不過想吃美食的心情，表示快到了。

兩人只好緊緊牽著手往前，好不容易看到有排隊人潮稍微安心了一點，到目的地之後才發現想吃的店家沒開，旁邊又突然出現一位壯漢不斷對著苗可麗與女兒說話，苗可麗表示：「雖然我聽不懂英文，但大致上能聽到他在說想吃雞肉嗎，還是吃點什麼……不斷地詢問，聲音近到我覺得他就在我的耳邊，我當時真的嚇到不敢停下的往前衝」，隔了一段距離，苗可麗才回頭觀察剛才的壯漢，只見對方一邊說話一邊往前走，才後知後覺發現對方剛才是在講電話，詢問朋友要吃什麼，這個烏龍讓苗可麗和女兒在街上大笑。

苗可麗女兒一開始搞不清楚狀況，後來才明白，不禁又好氣又好笑對苗可麗說：「妳真的很誇張」，苗可麗則無奈承認：「沒辦法，為母則強」。