修平科大校長陳建勝則表示，修平科大師生團隊用心關懷時代所需，創新研發各項有助益社會的優質作品，實為善盡大學社會責任的最佳展現。（修平科技大學提供／潘虹恩台中傳真）

台中修平科技大學師生研發團隊2022年踴躍參加各項大型國際發明競賽，包含莫斯科阿基米德國際發明展、馬來西亞ITEX國際發明展、澳門國際發明展、WINTEX印尼世界發明暨科技展、韓國首爾國際發明展及高雄KIDE國際發明暨設計展等，共奪得15面金牌、7面銀牌、6面銅牌及3項特別獎，成績亮麗。

修平科技大學指出，近3年由於疫情影響，許多創新發明競賽都改採線上舉行，修平科技大學師生研發團隊熱衷創新發明的心意卻始終未減，一心一意專注研發。

修平科大電機工程系老師吳明學首次帶領學生參加國際發明展競賽。他說，師生共同研發、並肩參賽，是很好的經驗，團隊成員也因朝夕相處、討論研究，而成為生命共同體，彼此關係密不可分，如親兄弟般感情深厚。

吳明學說，去年11月在韓國首爾國際發明展獲得金牌的作品「具電晶體堆疊效應之電壓位準轉換器」，是和修平科大電子工程系2位老師余建政、湯雲欽以及同學李泓毅共同研發。最初發想是為了解決不同電源域間的不兼容性差異，應用系統需將信號從電壓位準較低的核心邏輯傳送到電壓位準較高的周邊裝置時，電壓位準轉換器就負責將低電壓工作信號轉換成高電壓工作信號。

吳明學說，這個創作在傳統的電壓位準轉換器中添加2個PMOS電晶體，並堆疊連接，有助於NMOS電晶體在輸出節點處的切換期間抗衡PMOS電晶體，從而更快速的轉換輸出信號並有效減少漏電流，降低功率消耗。應用於不同的積體電路（IC）之間的信號傳遞之電子電路。

修平科大校長陳建勝則表示，「科技改變生活」，科技的研發與創新大幅提升社會民眾的幸福感及安全感。學校相當鼓勵師生參展參賽，修平科大師生團隊用心關懷時代所需，以專業專注的精神，創新研發各項有助益社會的優質作品，實為善盡大學社會責任的最佳展現。