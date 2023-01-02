台東縣長饒慶鈴今天在臉書寫下「台東，就是這樣一個還沒離開、就開始想念的地方」，並公布《台東慢漫遊》MV，詞曲譜出台東的特有的慢活與輕鬆，饒慶鈴說「好適合台東的歌！」發布數小時觀看數近5000，網友大讚「台東的旋律，慢慢來的感動」。

《台東慢漫遊》詞曲及演唱者為曾在亞洲音樂大賞演出的獨立音樂歌手吳清原，歌詞描繪台東的風土，「走過都蘭的海岸，踩著長濱的石頭，那太平洋的時鐘，似乎比較寬容」，「從擁擠的城市，吹到深山的部落裡，開這麼久的車，也沒關係」，寫出許多旅人來到台東放慢腳步的感受。

影片從藍皮解憂號一路開往台東，長濱金剛大道、鹿野新良濕地、台東活水湖、慢食節到鹿野熱氣球、綠島的朝日溫泉、海上長泳及自然生態，近6分鐘的音樂影帶，有如實地走訪整個台東縣。

未來影像製作人古典雅說，第1趟勘景，讓歌手吳青原帶領我們看他眼中的台東，感受他的台東慢生活。長住利嘉，長濱，沿著海線開車慢慢行，體驗搭便車，在當地餐館和外國人用音樂即興彈奏，走訪台東各式各樣有趣的店家，

古典雅說，台東不只是地理面積的廣大，還有生態面積，人情面積。這十幾趟旅程，一次次擴展心目中的台東面積，「大概可以剪成20分鐘的版本都不為過」。

吳清原表示，來回了台東10來次，從池上到長濱再到大武，除了蘭嶼，差不多把台東每個鄉都走過1輪，有幾次為了某段歌詞，特別再到那個鄉鎮去感受那地名和那裡的人給他的力量，感謝台東縣政府讓他在台灣最喜歡旅行和生活的地方寫成歌。

吳清原強調，身為熱愛在台東生活的人，能寫1首歌給台東是莫大的榮幸，嘉義和台北以外，台東是他第3個家，也是給他最多安全感和睡眠的地方。

「2023，歡迎回來台東，與自己對話，悠閒享受慢生活」饒慶鈴表示，未來要讓文化與藝術走向國際，提升台東美學，讓台東成為更美好的台東，讓旅客遊遍台東、黏在台東，感受滿滿「台東味」。