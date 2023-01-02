長榮航勤員工抗議年終集體請假，影響元旦連假航班疏運，長榮航勤董事長陳有玉帶著總經理等主管今（2）日早上6點現身機場協助搬行李，但有員工秀出內部APP稱陳有玉一個月沒上線，猛酸「現在出現是在演什麼？」對此，長榮航勤回應，董事長平時多透過LINE及mail溝通，較少使用內部APP，是有心人在抹黑。

長榮航勤董事長與主管們支援第一線托運作業，卻有長榮航勤員工上網爆料，秀出公司專用的群組APP，指陳有玉超過1個月沒上線，掛個董事長的名，在那邊演什麼東西？猛批「群組每天都在回報公司所發生的狀況，都超過1個月沒上線了，你說他有多關心公司？」

長榮航勤表示，陳有玉董事長是從最基層逐步升任，也負責過機場業務，十分了解第一線員工的辛勞；2022年從長榮航空升任長榮航勤董事長以來，雖然正值疫情期間、公司營運艱辛之際，但在公司的能力範圍內仍不斷努力提升員工福利。

長榮航勤指出，陳董事長每日進辦公室上班，也不時前往第一線視察業務，對於公司大小事瞭若指掌，多數同仁均可見證；今因平日多以會議、mail或line為溝通，較少使用公司內部的APP，有心人卻藉此抹黑，實令人遺憾。