今天是元旦連假最後一天，花蓮持續降雨，蘇花路廊花蓮往宜蘭北向車流午後陸續湧現，每小時維持900至1100輛，花蓮警方已於台9線崇德管制站採雙線單線輪流放行方式，疏導壅塞的車流，公路總局則預估今尚有4000多輛北返車潮待紓解。

公路總局四工處指出，蘇花路廊截至今下午3時止，宜蘭往花蓮南向車流量為2747輛，花蓮往宜蘭北向車流量為6354輛，其中，北返潮在上午11時有增加趨勢，之後每小時交通量維持900至1100輛，預估今蘇花路廊北向車流量尚約4000餘輛待疏解。

公路總局四工處說，蘇花路廊北上車流在中午以後持續湧現，東澳至蘇澳路段北上最高小時交通量在下午2至3時達到每小時998輛次，目前北上車多路段包含台9線蘇花改蘇澳端至國五蘇澳交流道、大南澳陸橋北向至南澳市區南端、和平端至谷風隧道南口、仁水隧道北口至中仁隧道南口、太魯閣大橋北端至大清水等路段。

蘇花路廊平均行駛速率，蘇花改隧道路段除仁水隧道車速約維持在48至50公里，其餘隧道可維持55至65公里，南澳至東澳路段則維持在38至40公里；旅行時間部分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約105分，經台9丁線旅行時間約129分。

今是元旦連假收假日，蘇花路廊花蓮往宜蘭北向車流午後湧現，花蓮警方於台9線崇德管制站採雙線單線輪流放行方式，疏導壅塞的車流。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

新城警分局指出，據南澳交控中心統計台9線車流量，北上部分截至下午已逾6000輛，警方中午已在台9線崇德路段，採雙線單線輪流放行方式，疏導壅塞的車流，請用路人耐心等候。

由於北返車潮湧現，公路總局四工處建議北上民眾可選擇蘇花改道路過境，節省旅行時間。另， 天候霪雨連綿，行經車多路段請循序漸進小心駕駛。