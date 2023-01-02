宜蘭縣五結鄉傳藝路一段在去年12月31日，1輛休旅車逆向行駛駕駛渾然不知，還閃對面來車大燈。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣五結鄉傳藝路一段在去年12月31日，1輛休旅車逆向行駛駕駛渾然不知，還閃對面來車大燈，遭網友PO上臉書社團並向宜蘭縣警察局檢舉，網友們紛紛留言，「差點吃三寶飯」、「智障式開車」等；宜警羅東分局表示，該案件逆向行駛，違反《道路交通管理處罰條例》，處600元以上、1800以下罰緩。

1名網友在臉書PO文，指超級傻眼！在2022最後一天遇到超級三寶，逆向自己不知道，還閃人大燈！該名網友表示已檢舉了，給逆向行駛的車主在2022最後一天收到「紅包」，讓他好過年。不少網友留言說，「 這紅包送的好」、「真的會嚇死」等，還有人反諷，「他以為你在讓他，跟你閃燈道謝」。

羅東分局表示，肇事者逆向行駛，違法《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款，不依規定駛入來車道，處600元以上 1800元以下罰鍰。警方提醒，用路人務必遵守道路標誌、標線、號誌指示行駛，如發生誤闖來車道情形，勿慌張，開啟警示燈、警示來車，並將車輛靠邊行駛，在路口處駛離車道，以策安全。