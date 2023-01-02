中央政府今年超徵4500億稅收，連執政黨立委都主張「還稅於民」，但總統蔡英文1日的元旦談話，卻明示要將稅收用來填補財務空洞。媒體人張禹宣強調，蔡英文不甩眾家立委的提議，卻沒料到自家英系立委大肆反撲，不願替其背書買單。最主要的原因在於2024年的大選將至，自家立委得面對選票的檢視與負責，此時的脫勾不但象徵改朝換代的開始，立院淪為橡皮圖章的時代將徹底過去，總統背後的民意才是真正的黃雀。

「螳螂捕蟬，黃雀在後！」張禹宣表示，「還稅於民」的爭議持續炎上，整起事件的始末點發生於12/10財政部由蘇建榮所公布的報告，預估今年稅收將超徵4500億元，第一時間定調「不會發放」。隨後蘇內閣，卻率續放出正在「跨部會研擬」，甚至在新聞媒體上力主「Ｎ倍券」的構想，不料第一時間積怨已久的正國會與英派，卻跳出來串連，用「發放現金」的構想，對蘇內閣投下「倒閣」的不信任票，拒絕背書狠狠洗臉。

張禹宣提到，蔡英文也趁勢而為，宣布針對「經濟議題」召開國安會議，將本屬於行政院職權的稅收問題，一把抓在手心，用總統的高度，不惜逾權也要力壓憲政體制的劃分。只有一個目的，向蘇貞昌宣告「權力是我給的，隨時我都能收回」，並且公布稅收將用來填補稅收財務的空洞，不甩眾家立委的提議。但蔡英文卻忘了，行政院長的背後是總統，但總統的背後，卻是「民意」。

張禹宣指出，當蔡英文專權武斷之時，千料萬料就沒料到，自家英系立委卻在大肆反撲，開第一槍呼籲「注意人民的失落」，甚至抨擊離民意太遠，不願替其背書買單。甚至有不具名綠委喊話，不惜要「逼宮」總統，前往立法院國情報告，讓蔡英文替自己的決策負責，直接面對民意。

張禹宣強調，種種跡象不但證實蔡英文王朝的權力鬆動，最主要的原因在於2024年的大選將至，蔡英文不須再次接受民意檢驗，但自家立委得面對選票的檢視與負責，此時的脫勾不但象徵改朝換代的開始，更意味著民進黨過去，由中央強勢主導，讓立院淪為橡皮圖章的時代將徹底過去，不管蘇貞昌也好、蔡英文也罷都注定成為過去式。比起衰敗中央的奧援，民意才是真正的黃雀。