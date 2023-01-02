進入2023年，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座1月運勢，其中金牛座將自帶聚光燈成為注目的焦點，尤其在特質上將獲得長官的賞識，並獲得好評，對於不擅長或不看好的部分，只要拿出一點信心，勢必能扭轉局勢，但也特別提醒不要因自信過頭而驕傲起來。

▍牡羊座

牡羊座想法變得正面積極，面對任何事物都能往好的方向發展去思考，同時能採取正向態度來處理，使得運勢不斷提升，人際關係也得到大幅的改善，甚至出門在外，也會開啟不錯的緣分和契機，並且可能會發現對方不但興趣相投外，且想法也十分契合，會因此打開共通的話題，一口氣縮短彼此的距離。

▍金牛座

金牛座在這個月自帶聚光燈，成為注目的焦點，尤其他們的品味、才能、人格特質等將獲得長官的賞識，特別是在他們剛好缺乏自信的領域上能獲得高度好評，所以，對於不擅長或不看好的部分，只要拿出一點信心，勢必能扭轉局勢，不過要留意，不要因此自信過頭而驕傲了起來，要下點功夫去思考著怎麼去符合期待，才能延續好運而不被人看空。

▍雙子座

雙子座也是鎂光燈爭先恐後照亮的對象，人氣聚集使得他們運勢看漲，在這人氣看漲的同時，更要積極表現，才能不浪費這高光時刻，適時掌握住順勢出頭上位的機會，不過戀情方面可就不太理想，因過於受到注目，與另一半相處時間因友人或新認識夥伴的時間增加，能放在戀愛上的心力也就自然減少，要如何取得平衡，考驗著他們的時間管理智慧。

▍巨蟹座

巨蟹座將對理想充滿了夢想及希望，並能明確地描繪出抵達終點時的情景，雖對於自己要付出多少努力才能抵達終點並沒有概念，而會有點不安，但這種情緒會很快被想要成功的渴望而取而代之，心裡只有想成功的衝勁，但有些人卻見不得你如此積極，甚至眼紅之人也會出現，巨蟹座需要留點心眼，也不要把這一時阻礙放在心上，展開一場和自己的深層對話，不懈怠地往前進。

▍獅子座

獅子座在心情轉換是否順利，對他們來說顯得格外重要，似乎會變得過於在意他人看法的傾向，這時需多點自信的展現，才能將自己的色彩發揮出來，展現出他們的王者風範，因此除非是意氣相投的親友，不然比起群體活動，此期間更適合獅子座單獨活動來一展長才，另外本月也是適合執行斷捨離的好時機，不妨將自身及周遭好好審視，整理一番。

▍處女座

處女座發生的任何變化對他們來說，都將是開運的起點，即使只是變化髮型，改變穿搭，也會讓他們因心情轉換變得開心，便開始跳脫一些框架，並嘗試一些嚮往的風格，此一轉變，周遭的人也會樂見他們這樣的轉變，所以不要只是自己高興就好，勇敢地把蛻變中的自己展現出來。

▍天秤座

天秤座在下決定或展開一些行動時，不妨可以傾聽一下自己內心深處，才能找出自己最想要的答案，所以不需急著下決定，可深思熟慮一番，另外渴望戀愛的感覺讓單身已久的他們好不容易與異性展開交往時，顯得羞澀，而易讓戀情還未展開就錯失機會，有伴者則是會覺得伴侶滿足不了你想要的戀愛感，而發生走偏的危機。

▍天蠍座

天蠍座對他們而言，像救命浮木般的存在，很多人會來請求他們的協助，也因此他們的直覺判斷力跟行動力大幅提升，並能處理得比預期結果來得好，隨之帶來的結果是委託如雪花般飛來，如照單全收，會導致他們失去自己的時間，最好還是衡量自身整體的身、心狀態以及時間能兼顧狀況下，審慎評估後做出決定才是上策。

▍射手座

射手座的明哲保身之道是落實處事大概、差不多就好的原則，不餘遺力奉獻的做事方式，會讓他們的熱情消耗殆盡，所以秉持差不多就好即可，因為他們的差不多，其實已經是其他人做到很好的水準了，他們需要的是替自己安排一些放鬆的時間，讓心情能得到適度的調節跟轉換。

▍摩羯座

摩羯座將會結識到與自身投緣，境遇相近的朋友，相處起來也感覺到有如家人般的親近，當遇上這樣感覺的友人時，需珍惜這樣的緣分，並好好經營兩人的友情關係，因為這朋友可能在摩羯座遇到困難時，能伸出救援、拉一把。戀愛方面，單身者要喚醒沉睡在身體深處的戀愛細胞，才能把魅力外顯，替自己爭取到搭上戀愛巴士的車票。

▍水瓶座

水瓶座的內心很強烈的想擺脫各種束縛及所帶來的羈絆，以往總是能靠著自我打氣去跨越任何事，但在這個月他們身心負荷都已到達極限，這時水瓶座又想任性一回，放任不努力看看會有何結果，此時的他們只需要到沒有熟人的地方，能不需在意周遭的意見，好好讓身心放鬆一下，即可滿血回歸。

▍雙魚座

雙魚座在這個月專注力將會非常好，可同時處理多項事務，因此雙魚座不妨趁著能量滿滿的狀態下，將之前未處理的事務一一進行處理，且本月也非常適合挑戰之前自己擔憂做不好而逃避的事物，並只要拿出幹勁，好好表現，結果都不會太差，且努力的態度，也會讓他們散發光芒，讓原本就對雙魚座好感的異性，將對你出擊也說不定。