行政院兒權小組日前建議國防教育納入高中以下教材，包括幼稚園都得學辨別炮彈聲。台中市長盧秀燕2日直言，她非常不以為然，自己身為媽媽市長，希望孩子在無憂無慮的環境下長大，而非害怕、在砲彈聲下生長。

蔡英文總統拍板兵役延長為1年，本報發現行政院兒童及少年福利與權益推動小組去年10月31日召開臨時會議，要求教育部參考國家安全手冊內容，針對高中以下學校定期辦理戰備演練。

提案委員陳名謙、江瑜庭提出多點建議，包含兒少各年齡層戰時應變與防災需要，建請應為各年齡層編訂適當教材，如為幼齡者標示注音或使內容更簡明；除了使國人辨別警報聲以外，建議納入炮彈聲辨別。

盧秀燕今與國民黨主席朱立倫、台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇一同出席新春親子嘉年華，她會前受訪直言，自己跟王鴻薇都對此感到非常不以為然。

盧秀燕說，她是媽媽市長、王鴻薇是媽媽民意代表，他們都希望孩子在無憂無慮的環境下長大，而不是在害怕、熟悉砲彈聲下生長，希望選民能在1月8日選舉中，支持致力和平、主張孩子無憂無慮長大的王鴻薇。

媒體追問，若兩岸和平，義務役兵役時間可否改回4個月？她僅說，王鴻薇進入國會後會處理。

朱立倫則說，國民黨希望透過堅實國防，以及兩岸對話交流，創造和平環境藉以避戰，民進黨現在雖然知道對話交流、避戰很重要，卻同時要小朋友準備學習辨別砲彈聲、備戰，相信所有家長都無法接受。