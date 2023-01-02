學生透過學校了解性知識，不過有時一不小心就可能鬧笑話。一位女網友分享，高中時就讀三類組的她，在生物課上學到了精液成分包含果糖，沒想到課後和一位男同學討論時，竟直接提問「所以精液是甜的嗎…？」還說自己好奇問題的答案，讓男同學完全無法招架，只能草草結束話題。貼文曝光後讓許多人笑說，差一點就要直接開房間討論學術問題了。

原PO在Dcard發文表示，當時她很喜歡生物科，在學男性生殖器官時，得知精囊製造的精液成分含有果糖，能讓精子長途跋涉時補充能量。課後和男同學討論時，無意識的詢問「欸是說老師說精液裡有果糖，所以精液是甜的嗎…？」讓同學當場傻眼。

當時男同學無奈回應，「我沒吃過我不知道…」沒想到原PO仍不放棄討論，「也是…是說含量很少應該不會甜」，強調自己沒有想吃精液，只是好奇問題的答案，這時男同學只能說，「可以不要好奇這種事嗎？以後你有機會吃到就知道了？」純真的原PO卻是一臉疑惑，「會有那機會嗎…我又不會去吃精液」，男同學則意有所指說，「…一定會啦，除非你不交男友」，隨後草草結束話題。

原PO感嘆，直到多年後她才驚覺自己當初到底在說什麼，如今實際體驗後也得知精液「不是甜的」。對此，許多人紛紛笑說，「男生還以為要開房間了」、「為什麼我覺得這個情節好像可以被拍成片」、「感覺那個男生不是太正直就是原PO太安全」、「男同學一句妳以後就會吃掉直接突破盲腸」。