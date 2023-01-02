桃園大溪傳出退伍軍人病群聚事件，疫調人員針對9名確診個案住家環境、水塔、蓮蓬頭等引起水霧的環境設施採集檢體送中央化驗。（衛生局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園大溪傳出退伍軍人病群聚事件，目前已累計9名確診病例，其中僅3人有親屬關係，因傳染方式多是吸入含「退伍軍人桿菌」的水霧而致病，疾管署防疫醫師除到場擴大疫調，也採集鄰近區域水體帶回檢驗，結果預計13日出爐，衛生局將持續釐清感染源並密切注意有無擴大。

桃園市衛生局指出，去年12月21日接獲醫院通報退伍軍人病確診病例突然增加，調查發現有9名確診個案都集中在大溪區內柵路一帶，其中僅3人有親戚關係，但不同住、近期也未來往，研判是群聚事件，立即通報中央，疾病管制署防疫醫師也於27日到現場擴大疫調。

桃園大溪傳出退伍軍人病群聚事件，疫調人員針對9名確診個案住家環境、水塔、蓮蓬頭等引起水霧的環境設施採集檢體送中央化驗。（衛生局提供／蔡依珍桃園傳真）

衛生局副局長蘇柏文說，退伍軍人病是由「退伍軍人桿菌」引起，易出現在產生水霧的地點或設施，患者因吸入或嗆入含「退伍軍人桿菌」的水霧而致病，過去都有零星個案，多為久未清理的冷氣或蓮蓬頭引起，像是去年12月中以後，分別有楊梅1案、桃園2案、八德1案的通報，但多集中在同一家人。

蘇柏文說，大溪群聚事件因確診9人不同住、近期也未來往，才會研判跟環境有關，30日已針對個案住家環境如水塔、灑水系統等易引起水霧的設施採檢送驗，因檢體都要送到中央，至少要2周，預估要1月13日結果才會出爐，將持續追蹤檢驗結果及疫情狀況，目前部分患者已康復出院，也請全市醫院特別注意，若有疑似症狀，都要特別檢驗通報。

桃園大溪傳出退伍軍人病群聚事件，疫調人員針對9名確診個案住家環境、水塔、蓮蓬頭等引起水霧的環境設施採集檢體送中央化驗。（衛生局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園大溪傳出退伍軍人病群聚事件，疫調人員針對9名確診個案住家環境、水塔、蓮蓬頭等引起水霧的環境設施採集檢體送中央化驗。（衛生局提供／蔡依珍桃園傳真）

蘇柏文說，退伍軍人菌對於身體機能正常的健康人威脅極小，且及早發現感染，並給予適當的抗生素治療即可治癒，民眾不必過度恐慌。他進一步解釋，染病者通常在1天之內會快速發燒且伴隨畏寒、乾咳、腹痛及下痢等症狀，體溫通常高達39.0至40.5℃。若患者具慢性病患或免疫能力低下患者，應及早就醫，以避免延遲診治，出現呼吸衰竭，死亡率較高。