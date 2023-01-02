竹山鎮竹藝燈會「福兔迎賓，竹光閃耀」，搶先開幕，今年燈會燈區集中在菸葉館及連興宮周邊，竹山鎮公所總共規畫38個集點處，遊客賞燈同時可以集點，集滿35點就可以兌換竹提燈、福氣抱枕、竹鍋墊、紫南宮招財錢母和錢母套幣兌換券。

竹山鎮竹藝燈會，鎮長陳東睦發錢母。（竹山鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮長陳東睦表示，接下來每周五、六、日，都可以到竹藝燈會兌換相關紀念品。至於此紫南宮招財錢母部分，則是每周六、日有100枚限額；農曆春節大年初一到初五，每晚7點到9點加碼200枚，等著民眾領取，邀請大家規畫到竹山鎮的行程，吃美食、遊老街、賞燈會。

竹山鎮竹藝燈會「揚眉兔氣」搶先開幕。（竹山鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

竹藝燈會今年主燈區「揚眉兔氣」，搭配燈光秀，還有很多以竹藝編織的花燈，呈現以竹為名的竹山鎮特色，以及竹藝工作者的精湛技藝。

陳東睦表示，竹藝燈會展期將延續到2023年2月5日，燈區分布於菸葉館、築巢市集、連興宮、三坪院及母愛公園，每周五、六、日，及農曆春節初一至初五晚上7點到9點，在菸葉館安排精彩的表演節目，誠摯邀請大家一起參與竹藝燈會。

陳東睦指出，近幾年積極推動在地觀光發展，許多風景區及美食街都有完善的規畫，非常推薦大家到竹山遊玩，在燈會期間可以到竹山一日遊，早上到九十九崁、蚵仔坑及下坪吊橋欣賞花海；中午品嘗竹山老街在地傳統美食，再到全國聞名的紫南宮參拜，祈求平安發大財；傍晚開燈後，散步在街道欣賞竹藝燈會的藝術氛圍，了解每個燈座的設計理念，遊賞過程中會發現許多有趣的巧思。