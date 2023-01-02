有「全台最美里長」封號的新北市永和區永福里長陳紫渝，今（2日）發放限量千份的寫真年曆，吸引各地的粉絲冒雨排隊，其中資深女星恬娃（范月娟）更從半夜3點就開始卡位，自嘲：「流落街頭，有如流浪漢的感覺。」

陳紫渝因長相清新、甜美，選前人氣就非常高，粉絲主動成立後援會「紫屬渝你」，陳紫渝當選後為答謝粉絲，推出限量千份的寫真年曆，前200名還可以獲得合照與簽名，吸引大批粉絲連夜前往永和國中排隊，甚至還有遠從屏東北上的男粉絲。

恬娃也是陳紫渝的粉絲，從南部做完尾牙秀就直接北上，今（2日）凌晨2點多抵達現場，順利取得頭香1號，不過天氣不作美，氣溫偏低且降雨，恬娃渾身包得緊緊，在臉書發文：「恬娃流落街頭，有如流浪漢的感覺」，加上眼皮沉重，整個人昏昏欲睡，但她仍保有堅強的意志力，努力地繼續等待。

直到早上6點，終於有3名粉絲也到現場排隊，他們分別來自中和、板橋和台南，不過恬娃因為排錯地方又睡著，號碼牌瞬間變成22號，但還是擠入前200名，恬娃順利與陳紫渝合照，喜孜孜地在臉書分享喜悅：「恬娃送陳紫渝一顆永遠善良的心，請多多支持國片。美女里長陳紫渝送我2023年的年曆。」讓粉絲看得羨慕不已。