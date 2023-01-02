迎接2023年第一個工作日，速食店祭優惠擊退憂鬱，也盼業績開紅盤，包含外帶大比薩「買一送三」、指定漢堡起士量免費加倍等，業者在通膨時代放送餐點小確幸搶攻上班族、學生們的心，有望拉抬業績10％至15％。

麥當勞「勁辣香鷄翅」香辣過癮受到不少網友好評，透過歡樂送輸入優惠碼享買一送一。（麥當勞提供）

曾被網友狂讚是嗜辣者福音的麥當勞「勁辣香鷄翅」，以多種辛香料包裹翅小腿，軟嫩多汁且辣度在咀嚼尾韻時持續竄上喉頭，適合當作下午茶或消夜解饞，10日前透過歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「Y2023」可享勁辣香鷄翅、蘋果派、經典那堤買一送一。

必勝客平日外帶單點比薩，限時優惠48折起，包括熱帶鳳梨鮮蝦等8款人氣口味都在促銷內。（必勝客提供）

必勝客3日起推平日外帶單點比薩最低48折，包括熱帶鳳梨鮮蝦等8款熱銷口味都享優惠；另外帶大比薩再送一個大比薩、甜點「旋風肉桂捲」和可樂。喜歡獨享美味也可選Pasta Hut個人餐，透過PK雙饗卡APP點購任一口味紙包筆管麵、紙包飯或獨享比薩，加1元可獲一份副食，包含薯金幣、BBQ烤雞四選一。

拿坡里「二台斤腿排桶」下殺74折，品嚐大份量雞腿排可省下一張百鈔。（拿坡里提供）

拿坡里3日也有「二台斤腿排桶」促銷，原價468元，現下殺74折只要349元，以最受消費者歡迎的炸雞部位「雞腿排」作主角，裹上義式炸雞粉帶出微辣口感，2台斤端上桌不怕吃不過癮。漢堡王則於4日起推出限時7天的「欠吃起士周」，只要購買的漢堡含有黃起士片，起士量免費加倍，透過外送點餐也能享口福。