中央政府超徵稅款4500億，蔡政府初步規畫運用剩餘約1800億元，適時研議「與全民共享的可行方案」，但蔡英文總統日前卻以「需維持國家因應危機的韌性」為由，宣布不發放現金。國民黨主席朱立倫2日開酸「我不懂欸」，許多綠委都跟進主張還税於民，蔡政府卻後悔，搞些五四三，相信民眾無法接受。

朱立倫、台中市長盧秀燕今陪同國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇一同出席新春親子嘉年華。

朱立倫會前受訪表示，政府超徵的4500億其實是大家的血汗錢，民進黨說其中700億歸屬地方政府，當然沒問題，卻還要把3800億切分成好幾部分，只剩1800億要還稅於民，現在後悔不發現金，要做一些五四三，「我不懂欸」。

他提到，王鴻薇之所以提出還稅於民，是因為看見太多弱勢民眾、低薪年輕人，尤其最近過年，許多家庭非常辛苦，碰上疫情，經濟情況更是雪上加霜，希望民進黨了解一下王鴻薇的主張，考慮把錢分給民眾，同時發放現金。

朱立倫強調，綠委也跟進王鴻薇主張，現在蔡政府卻不要還稅於民，搞些五四三，相信民眾無法接受。